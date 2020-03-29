Эксперты назвали полезные продукты, которые можно использовать в косметических целях





Мед считается универсальным продуктом, который подходит для улучшения состояния сухой кожи, может похвастаться антибактериальным эффектом и замедляет процессы старения. Кокосовое масло станет отличным решением для увлажнения и восстановления, а также оно отличается большим количеством антиоксидантом в составе, которые противостоят воспалительным процессам. При этом его допустимо наносить на кожу и в чистом виде, что позволит сделать кожу лица упругой и мягкой.Имеющий натуральное происхождение какао-порошок имеет в своем составе антиоксиданты и обладает укрепляющими свойствами. Его часто используют для пилинга. Куркума подтягивает кожу, поэтому эффективна в борьбе с морщинами. Однако использовать данную приправу следует в сочетании с прочими ингредиентами и в небольших объемах, чтобы предотвратить окрашивание.Масло из виноградных косточек богато витаминами A, E, а также антиоксидантами, однако его предпочтительнее комбинировать с кремами. Для масок следует выбирать зрелые плоды авокадо, подходящие для сухой кожи. Их можно смешивать с бананом, абрикосом, яйцами и медом. Полезным также считается зеленый чай, который подходит для проблемной кожи, а натуральный йогурт в своем составе содержит пробиотики, белки и молочную кислоту. Корица помогает естественному синтезу коллагена в клетках, а кокосовое молоко увлажняет. Не стоит забывать также о томатах, огурцах, моркови, тыкве и сыром картофеле.