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Эксперты назвали полезные продукты, которые можно использовать в косметических целях

Косметологи отмечают, что маска для лица домашнего приготовления может оказаться гораздо эффективнее и полезнее магазинного варианта. Специалисты рассказали, какие продукты идеально подходят для питания кожи любого типа и устранения недостатков.

Мед считается универсальным продуктом, который подходит для улучшения состояния сухой кожи, может похвастаться антибактериальным эффектом и замедляет процессы старения. Кокосовое масло станет отличным решением для увлажнения и восстановления, а также оно отличается большим количеством антиоксидантом в составе, которые противостоят воспалительным процессам. При этом его допустимо наносить на кожу и в чистом виде, что позволит сделать кожу лица упругой и мягкой.

Имеющий натуральное происхождение какао-порошок имеет в своем составе антиоксиданты и обладает укрепляющими свойствами. Его часто используют для пилинга. Куркума подтягивает кожу, поэтому эффективна в борьбе с морщинами. Однако использовать данную приправу следует в сочетании с прочими ингредиентами и в небольших объемах, чтобы предотвратить окрашивание.

Масло из виноградных косточек богато витаминами A, E, а также антиоксидантами, однако его предпочтительнее комбинировать с кремами. Для масок следует выбирать зрелые плоды авокадо, подходящие для сухой кожи. Их можно смешивать с бананом, абрикосом, яйцами и медом. Полезным также считается зеленый чай, который подходит для проблемной кожи, а натуральный йогурт в своем составе содержит пробиотики, белки и молочную кислоту. Корица помогает естественному синтезу коллагена в клетках, а кокосовое молоко увлажняет. Не стоит забывать также о томатах, огурцах, моркови, тыкве и сыром картофеле.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:18

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