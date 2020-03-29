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«Мы все равно умрем»: Телеведущая Ксения Собчак впала в депрессию

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак предположила, как может изменить мир после того, как пандемия связанная с коронавирусом пройдет. В итоге собственные мысли довели светскую львицу до депрессивного состояния.

«Мы все равно умрем»: Телеведущая Ксения Собчак впала в депрессию

Однако Ксения Собчак говорит, что очень устала от тех истерик, которые устроили вокруг нового вируса. А если учесть, что все рано или поздно умрут, то ей не нравится то, что люди зацикливаются именно на этой инфекции. Более того, журналистка уверена, к происходящему нужно попытаться относиться с юмором.

Кроме того, Ксения подчеркивает, что если брать масштабы Вселенной, то неважно от чего скончается человек, от коронавируса или все-таки от старости. Также теледива вспоминает и о том, что жизнь всего лишь миг.

Стоит отметить, сейчас мама Ксении Собчак проходит лечение от коронавирусной инфекции, возможно, знаменитость просто пытается хоть как-то себя успокоить, чтобы сохранить максимальное спокойствие.


Кроме того, Ксения Собчак говорит и о том, что как только все закончится, то люди сразу вспомнят о более насущных вопросах, а именно о сущности бытия, а также возможности делать свой выбор осознанно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:38

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