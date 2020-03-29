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Эксперты рассказали о пользе и противопоказаниях самых популярных диет в мире

Научный мир говорит о том, что не существует идеального метода питания, который помог бы всем похудеть. Эксперты назвали пользу и противопоказания пяти самых популярных диет в мире, у которых есть множество поклонников.
Эксперты рассказали о пользе и противопоказаниях самых популярных диет в мире

Около десяти лет назад все сидели на «диете пещерного человека», суть которой заключается в употреблении натуральной, полезной и малокалорийной пищи. Нужно есть только то, что было доступно первобытным людям, и готовить теми способами обработки, которые были у них (отваривать, запекать или поджаривать на гриле). Минусом является то, что такая диета потребует значительного времени. Дело в том, что под запретом приобретение готовых продуктов и полуфабрикатов.

Японская «диета Окинава» получила название в честь острова, на котором проживает много долгожителей. В их рацион входит козье молоко, фрукты, рыба, овощи, ягоды и зерновые продукты. По словам диетологов, диета действительно низкокалорийная, но необходимо не исключать влияние климата и экологии на японцев. Кроме этого, долгожители имеют неограниченный доступ к свежим морепродуктам.
Во время «вегетарианской диеты» происходит отказ от мяса, молочных продуктов и рыбы. В рацион худеющих людей входят только семена, орехи, овощи, крупы и фрукты, но длительный отказ о мясных продуктов может иметь негативные последствия для организма. Если речь идет о вере или убеждении быть вегетарианцем, то это совсем другое дело, чем просто худеть по модной диете.

«Средиземноморская диета» имеет множество поклонников по всему миру и входи в ТОП-3 самых популярных методик похудения. Такой подход предполагает употребление еды небольшими порциями четыре-пять раз в день. Среди минусов только то, что придется часто готовить и постоянно следить за разнообразием своего меню.

Одной из самых жестких называют «соковую диету», которая предполагает питание в течение семи дней только свежевыжатыми соками, содержащими мякоть. Эта диета эффективна, но как только она закончится, вес быстро вернется. Кроме этого, диетологи предупреждают о том, что соки на голодный желудок противопоказаны тем людям, которые имеют проблемы с ЖКТ.

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Общество / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:52

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