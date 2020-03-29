Немецкий врач Эрика Баум рассказала, что поможет сохранить бодрость в период самоизоляции





К повседневной усталости способен привести недостаток сна, тем не менее к подобному эффекту приводит и его переизбыток. Взрослым людям врач порекомендовала спать 6-8 часов, чтобы полноценно отдохнуть, а днём целесообразно уделять на сон 20 минут. Постоянные стрессы и напряжение могут стать причиной бессонницы и неблагоприятно влиять на самочувствие, а плохое настроение ведёт к истощению запасов энергии. По словам эксперта, стоит добавить разнообразие в жизнь, уделять больше времени общению с близкими и любимым занятиям.Спиртное либо снотворное не поспособствуют полноценному сну, но, если без них в период самоизоляции заснуть не получается, нужно обратиться к медику. Не стоит употреблять на завтрак сладости, так как они вызывают вначале резкий подъём производительности, а после её быстрое падение. Эрика Баум считает, что с утра лучше отдавать предпочтение продуктам, имеющим клетчатку и сложные углеводы, к примеру каше с фруктами. Также во время карантина необходимо заниматься спортом по меньшей мере 2,5 часа в неделю, поскольку это стимулирует обмен веществ и кровообращение.