Дочь подозреваемого в заражении коронавирусом Игоря Николаева Вероника станцевала под Little Big

Артистка устала ожидать новостей и находиться в неведении по поводу состояния композитора. В подписи к опубликованному ролику жена знаменитости написала, что ей надоело бояться и сходить с ума. Она призвала поклонников верить в лучшее, а также пожелала, чтобы все наладилось. Звездная мать поделилась с фолловерами видео, на котором ее дочь Вероника Николаева интересно двигается под песню группы Little Big «Uno». Оставить свои комментарии по поводу сюжета фанаты не смогли, так как исполнительница их закрыла.Музыкант находится в клинике, куда доставляют всех пациентов с подозрениями на коронавирус. Ранее певец посетил праздник в честь дня рождения Аллы Крутой, где присутствовал инфицированный COVID-19 Лев Лещенко. Спустя некоторое время Николаев обратился к медикам, обнаружив у себя симптомы опасного заболевания.