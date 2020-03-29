Новая сожительница звезды «Дом-2» Александра Задойнова уже беременна от него

В последнее время много говорят о том, что Александр Задойнов, наконец, смог обрести счастье в личной жизни. Более того, мужчина под бой курантов уже сделал предложение своей любимой девушке. Это случилось в новогоднюю ночь под бой курантов. Девушка согласилась стать супругой Александра.Однако на данный момент непонятно, когда же будет проходить церемония бракосочетания пары, ведь в стране сейчас объявлен карантин. Но то, что невеста Александра Задойнова беременна, видно невооруженным глазом.Именно такой вывод сделали поклонники звезды проекта «Дом-2» Александра Задойнова, когда увидели в интернете новые фотографии пары. В кадре отчетливо видно, что у девушки уже успел округлиться живот, возможно, у нее уже срок не меньше 15-ой недели.Пользователи Сети тут же принялись поздравлять влюбленных и желать им счастья в совместной жизни.