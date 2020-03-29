Сестра Димы Билана Анна пожаловалась, что певец критикует ее творчество

Родственница специально выбрала псевдоним otAna, чтобы у публики не возникало ассоциаций с ее знаменитым братом. Оказалось, что Дима Билан и продюсер Яна Рудковская отказались “продвигать” ее в шоу-бизнесе, поэтому на их помощь молодая особа не рассчитывает. При этом артист не отказывает себе в критике творчества собственной сестры, а также очень требовательно относится к ее выступлениям. Анна Билан уверяет, что не обижается на это, но считает его отношение жестоким. Например, после ее выступления на разогреве у брата осенью он лишь указал на недостатки и совершенно не похвалил.Несмотря на всю критику, начинающая артистка благодарна Диме Билану за помощь и внимание. В частности, артист регулярно публикует совместные снимки с сестрой в своем микроблоге и рассказывает семейные истории.