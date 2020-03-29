«Я чуть не упала в обморок от радости»: Регину Тодоренко поразил поступок сына
Регина Тодоренко на регулярной основе делится с подписчиками своего Instagram-аккаунта различными подробностями, связанными с воспитанием сына Майкла. Недавно популярная телеведущая рассказала поклонникам, какой поступок годовалого малыша смог её сильно поразить.
Сейчас сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова год и три месяца. Как призналась молодая мама, она не знает, что дети должны уметь в этом возрасте. Тем не менее, как и любому родителю, ей приятен каждый новый звук, который произносит ребёнок. Знаменитость рассказала, что недавно Майкл смог сильно её удивить. Мальчику не удалось успеть добежать до своего горшка, в результате чего на белом ковре образовалась лужа. «Он заметил, что мама не улыбается, глубоко вздохнул, пошёл в свою комнату, открыл ящик с бельём, вытащил оттуда пелёнку и начал затирать пятно. У меня полезли глаза на лоб от радости», – написала знаменитость.
После малыш отнёс пелёнку в стиральную машинку и попробовал включить её. Как подчеркнула телеведущая, "рутина" способна сблизить людей, а потому родителям стоит привлекать детей ко всему, чем они занимаются. По словам Регины Тодоренко, важно передать часть обязанностей ребёнку, чтобы он стал свободным и независимым.
Сейчас сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова год и три месяца. Как призналась молодая мама, она не знает, что дети должны уметь в этом возрасте. Тем не менее, как и любому родителю, ей приятен каждый новый звук, который произносит ребёнок. Знаменитость рассказала, что недавно Майкл смог сильно её удивить. Мальчику не удалось успеть добежать до своего горшка, в результате чего на белом ковре образовалась лужа. «Он заметил, что мама не улыбается, глубоко вздохнул, пошёл в свою комнату, открыл ящик с бельём, вытащил оттуда пелёнку и начал затирать пятно. У меня полезли глаза на лоб от радости», – написала знаменитость.
После малыш отнёс пелёнку в стиральную машинку и попробовал включить её. Как подчеркнула телеведущая, "рутина" способна сблизить людей, а потому родителям стоит привлекать детей ко всему, чем они занимаются. По словам Регины Тодоренко, важно передать часть обязанностей ребёнку, чтобы он стал свободным и независимым.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:00