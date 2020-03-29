Эксперты рассказали о пользе игры в шахматы во время карантина
В связи с самоизоляцией многих граждан на период карантина эксперты рекомендуют с пользой проводить время дома. Одним из интересных занятий на это время могут стать шахматы, которые оказались наиболее актуальным подарком в свете последних событий.
Шахматы являются одной из наиболее древних игр на Земле, но до сих пор ученые не установили, где они впервые появились. Согласно одной из версий, шахматные фигуры были изобретены в Египте еще 7 тысяч лет назад, а другие источники утверждают, что эта игра вышла из Индии. Однако у большинства современных граждан она ассоциируется с королями и аристократами. Игра всегда занимала лидирующую позицию среди интеллектуальных видов деятельности, поскольку развивает логическое мышление и концентрацию, а также заставляет грамотно планировать действия. Победу одерживает тот игрок, который выбирает лучшую позицию для атаки, имеет тактику и предугадывает ходы соперника. При этом на каждую партию может уйти много времени, которого сейчас в достатке у тех, кто вынужден оставаться дома из-за карантина.
Шахматы чаще всего дарят в деловых кругах, поскольку бизнес сочетает в себе логический азарт, тактику и риски. Элитные варианты изготавливает итальянская компания ITALFAMA, основатель которой всю жизнь увлекается этой игрой. Свою первую доску Альдо Марсини сделал для личного пользования, но его другу она сильно понравилась и он уговорил автора продать ее. Каждая шахматная фигура отличается качеством и точностью деталей, а также в ее изготовлении применяются только благородные металлы.
Шахматы являются одной из наиболее древних игр на Земле, но до сих пор ученые не установили, где они впервые появились. Согласно одной из версий, шахматные фигуры были изобретены в Египте еще 7 тысяч лет назад, а другие источники утверждают, что эта игра вышла из Индии. Однако у большинства современных граждан она ассоциируется с королями и аристократами. Игра всегда занимала лидирующую позицию среди интеллектуальных видов деятельности, поскольку развивает логическое мышление и концентрацию, а также заставляет грамотно планировать действия. Победу одерживает тот игрок, который выбирает лучшую позицию для атаки, имеет тактику и предугадывает ходы соперника. При этом на каждую партию может уйти много времени, которого сейчас в достатке у тех, кто вынужден оставаться дома из-за карантина.
Шахматы чаще всего дарят в деловых кругах, поскольку бизнес сочетает в себе логический азарт, тактику и риски. Элитные варианты изготавливает итальянская компания ITALFAMA, основатель которой всю жизнь увлекается этой игрой. Свою первую доску Альдо Марсини сделал для личного пользования, но его другу она сильно понравилась и он уговорил автора продать ее. Каждая шахматная фигура отличается качеством и точностью деталей, а также в ее изготовлении применяются только благородные металлы.