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В Mortal Kombat 11 хотят добавить новых персонажей

Mortal Kombat 11 вскоре позволит игрокам сразиться между собой новыми персонажами из известных фильмов. Инсайдеры рассказали, что разработчики видеоигры хотят добавить Эша Уильямса из франшизы «Зловещих мертвецов».

После того, как Эш Уильямс был случайно объявлен в качестве нового персонажа для Mortal Kombat 11 благодаря утечке электронного письма NetherRealm Studios, новые данные от инсайдеров предполагают, что игра на самом деле получит еще 11 персонажей, включая вышеупомянутого героя из «Зловещих мертвецов» и «Армии тьмы». Американский датамайнер недавно обнаружил в файлах игры в общей сложности 42 слота персонажей. Дело в том, что аналоги предыдущего Mortal Kombat X были предопределены с начала разработки. Если Mortal Kombat 11 последует примеру предшественника, геймеры могут ожидать большой каталог бойцов.

В кодах файтинга были выявлены упоминания о таких культовых персонажах, как Шива, Фуджин, Страйкер и Такеда. Анимации двух последних уже находятся в системных файлах. В то же время, компьютерному энтузиасту удалось зафиксировать повторение фразы ROB, которое намекает на присутствие Робокопа. Стоит отметить, что недавний Kombat Pack включал в себя множество героев и злодеев, которые позволили игрокам почувствовать себя в качестве Шанг Тсунга, Ночного Волка, Терминатора Т-800, Синдел, Джокера и Спауна.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:52

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