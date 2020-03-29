АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Звезду «Дом-2» Алину Галимову пригласил на свидание Роман Гриценко

Совсем недавно звезда проекта «Дом-2» Алина Галимова рассталась с Никитой Рудаковым. Однако ее личная жизнь уже сейчас начала налаживаться. Девушку позвал на свидание экс-участник шоу Роман Гриценко.

Звезду «Дом-2» Алину Галимову пригласил на свидание Роман Гриценко

Алина Галимова после разрыва отношений с Никитой Рудаковым рассказала, что сейчас ей не совсем просто, но она пытается со всем справиться. Но у красотки уже нет отбоя от парней. Молодые люди чуть-ли не в очередь выстраиваются, чтобы просто провести время рядом с Алиной. Так, Илья Григоренко оставляет брюнетке под постами комментарии, которые носят романический характер. Кроме того, он пишет ей милые сообщения в директ. Недалеко ушел и Роман Гриценко, который с помощью голосового сообщения позвал Галимову на свидание, как только она вернется в Москву. Правда, молодой человек просил не озвучивать эту информацию в стенах телестройки. Тем не менее, ведущий «Дом-2» Антон Беккужев все-таки озвучил эту новость, скорее всего, чтобы заставить Никиту Рудакова ревновать или вызвать у него эмоции. Но у Антона ничего не вышло, а Никита никак на это не отреагировал.


А вот тому, что Роман Гриценко активизировался и позвал Алину Галимову на свидание, многие удивились, ведь молодой человек еще недавно говорил, что его личная жизнь наладилась и у него уже есть девушка.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Mortal Kombat 11 хотят добавить новых…
Доктор Евгений Комаровский раскрыл последствия пандемии коронавируса для всего…
«Романтические вечера»: Анастасия Волочкова на карантине проводит время с…
Михаил Мишустин возглавил президиум правительства…
Отмечающий 52-летие Владимир Пресняков рассказал о жизни детей от разных…
Историки рассказали о «профессиональной» болезни русских…
Звезду «Дом-2» Алину Галимову пригласил на свидание Роман…
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тысячи…
Американские диетологи назвали белковую пищу, способную заменить…
Ирина Круг в честь 44-летия рассказала о своей жизни после кончины…
Морские губки могут уничтожить до 94% вирусов из…
Эксперты ВОЗ назвали главные фейки о пандемии…
Астрофизики NASA: Поверхность Плутона может скрывать подземный…
«Вы бессмертная?»: Поклонники осудили Марию Голубкину за решение переждать пандемию коронавируса в…
В Венесуэле палеонтологи нашли останки…
Райан Рейнольдс получит роль рыцаря в экранизации игры Dragon`s…
Медики рассказали об эффективности глицина в борьбе со…
Звезды рассказали о любимых фильмах и сериалах во время…
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал петицию о создании базы НАТО в…
Mazda CX-5 оснастили новыми…
Писатель-фантаст Никита Аверин считает неэтичным писать о…
В Сети опубликованы изображения нового Mercedes-Benz С-класса…
«Что у него на лбу?»: Джиган предстал в молитвенном…
Новый кроссовер Mitsubishi Pajero выпустят в 2021…
Дочь Наталии Гулькиной Яна Мандрик унаследовала от певицы проблемы со щитовидной…
Врач Виктория Савицкая рассказала, в какой последовательности нужно употреблять…
Российские и итальянские ученые разработали технологию для маскировки военной…
В Казахстане начали собирать Chevrolet Damas и…
Просмотреть все новости