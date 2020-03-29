Звезду «Дом-2» Алину Галимову пригласил на свидание Роман Гриценко





Алина Галимова после разрыва отношений с Никитой Рудаковым рассказала, что сейчас ей не совсем просто, но она пытается со всем справиться. Но у красотки уже нет отбоя от парней. Молодые люди чуть-ли не в очередь выстраиваются, чтобы просто провести время рядом с Алиной. Так, Илья Григоренко оставляет брюнетке под постами комментарии, которые носят романический характер. Кроме того, он пишет ей милые сообщения в директ. Недалеко ушел и Роман Гриценко, который с помощью голосового сообщения позвал Галимову на свидание, как только она вернется в Москву. Правда, молодой человек просил не озвучивать эту информацию в стенах телестройки. Тем не менее, ведущий «Дом-2» Антон Беккужев все-таки озвучил эту новость, скорее всего, чтобы заставить Никиту Рудакова ревновать или вызвать у него эмоции. Но у Антона ничего не вышло, а Никита никак на это не отреагировал.А вот тому, что Роман Гриценко активизировался и позвал Алину Галимову на свидание, многие удивились, ведь молодой человек еще недавно говорил, что его личная жизнь наладилась и у него уже есть девушка.