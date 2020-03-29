Михаил Мишустин возглавил президиум правительства России





На официальном сайте правительства РФ сообщается, что президиум был создан для обсуждения и решения важных вопросов, стоящих на повестке дня. Кроме того, государственный орган будет работать по мере необходимости, а не на регулярной основе. Хотя президиум имеет определенные полномочия, которые задействуются голосованием его членов, любые постановления нового ведомства могут быть отменены правительством.Кроме Михаила Мишустина, в президиум также избрали первого вице-премьера Андрея Белоусова с вице-премьерами Татьяной Голиковой, Викторией Абрамченко, Маратом Хуснуллиным, Юрием Борисовым, Дмитрием Чернышенко, Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко с главой МЧС Евгением Зиничевым. Они также дополняются почти всеми членами Кабинета министров.