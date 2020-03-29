АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Михаил Мишустин возглавил президиум правительства России

В России сформировали президиум правительства, который возглавил Михаил Мишустин. Государственное ведомство будет заниматься решением оперативных вопросов.
Михаил Мишустин возглавил президиум правительства России

На официальном сайте правительства РФ сообщается, что президиум был создан для обсуждения и решения важных вопросов, стоящих на повестке дня. Кроме того, государственный орган будет работать по мере необходимости, а не на регулярной основе. Хотя президиум имеет определенные полномочия, которые задействуются голосованием его членов, любые постановления нового ведомства могут быть отменены правительством.

Кроме Михаила Мишустина, в президиум также избрали первого вице-премьера Андрея Белоусова с вице-премьерами Татьяной Голиковой, Викторией Абрамченко, Маратом Хуснуллиным, Юрием Борисовым, Дмитрием Чернышенко, Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко с главой МЧС Евгением Зиничевым. Они также дополняются почти всеми членами Кабинета министров.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Горячие новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Mortal Kombat 11 хотят добавить новых…
Доктор Евгений Комаровский раскрыл последствия пандемии коронавируса для всего…
«Романтические вечера»: Анастасия Волочкова на карантине проводит время с…
Михаил Мишустин возглавил президиум правительства…
Отмечающий 52-летие Владимир Пресняков рассказал о жизни детей от разных…
Историки рассказали о «профессиональной» болезни русских…
Звезду «Дом-2» Алину Галимову пригласил на свидание Роман…
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тысячи…
Американские диетологи назвали белковую пищу, способную заменить…
Ирина Круг в честь 44-летия рассказала о своей жизни после кончины…
Морские губки могут уничтожить до 94% вирусов из…
Эксперты ВОЗ назвали главные фейки о пандемии…
Астрофизики NASA: Поверхность Плутона может скрывать подземный…
«Вы бессмертная?»: Поклонники осудили Марию Голубкину за решение переждать пандемию коронавируса в…
В Венесуэле палеонтологи нашли останки…
Райан Рейнольдс получит роль рыцаря в экранизации игры Dragon`s…
Медики рассказали об эффективности глицина в борьбе со…
Звезды рассказали о любимых фильмах и сериалах во время…
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал петицию о создании базы НАТО в…
Mazda CX-5 оснастили новыми…
Писатель-фантаст Никита Аверин считает неэтичным писать о…
В Сети опубликованы изображения нового Mercedes-Benz С-класса…
«Что у него на лбу?»: Джиган предстал в молитвенном…
Новый кроссовер Mitsubishi Pajero выпустят в 2021…
Дочь Наталии Гулькиной Яна Мандрик унаследовала от певицы проблемы со щитовидной…
Врач Виктория Савицкая рассказала, в какой последовательности нужно употреблять…
Российские и итальянские ученые разработали технологию для маскировки военной…
В Казахстане начали собирать Chevrolet Damas и…
Просмотреть все новости