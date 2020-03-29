«Романтические вечера»: Анастасия Волочкова на карантине проводит время с возлюбленным
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала снимок с возлюбленным. Таким образом танцовщица решила показать поклонникам, как проводит вечера в период карантина.
В сюжете можно увидеть ноги танцовщицы и её партнёра. «Прекрасные романтические вечера по-прежнему можно проводить дома», – подписала пост знаменитость. Ранее балерина отмечала, что своего жениха представит фанатам только на бракосочетании, которое должно пройти в этом году. Известно, что возлюбленный 44-летней заслуженной артистки Российской Федерации чуть моложе своей невесты и не является публичной личностью. Волочкова описывает его, как красивого, умного и заботливого мужчину.
Отметим, во время карантина балерина не оградила себя полностью от общения. Так, по случаю Дня Театра в её доме прошло праздничное представление. Также к танцовщице приезжал мастер по перманентному макияжу. Вместе с тем продукты питания она приобретает в режиме онлайн.
В сюжете можно увидеть ноги танцовщицы и её партнёра. «Прекрасные романтические вечера по-прежнему можно проводить дома», – подписала пост знаменитость. Ранее балерина отмечала, что своего жениха представит фанатам только на бракосочетании, которое должно пройти в этом году. Известно, что возлюбленный 44-летней заслуженной артистки Российской Федерации чуть моложе своей невесты и не является публичной личностью. Волочкова описывает его, как красивого, умного и заботливого мужчину.
Отметим, во время карантина балерина не оградила себя полностью от общения. Так, по случаю Дня Театра в её доме прошло праздничное представление. Также к танцовщице приезжал мастер по перманентному макияжу. Вместе с тем продукты питания она приобретает в режиме онлайн.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 12:32