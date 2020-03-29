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Отмечающий 52-летие Владимир Пресняков рассказал о жизни детей от разных браков

Владимир Пресняков празднует свое 52-летие. Певец и музыкант рассказал поклонникам, как живут его дети от разных браков.
Отмечающий 52-летие Владимир Пресняков рассказал о жизни детей от разных браков

В 1991 году у артиста и Кристины Орбакайте родился сын Никита, однако спустя 5 лет пара рассталась. При этом Владимир Пресняков и дочь Пугачевой смогли сохранить дружеские отношения, а звездный отец часто встречается с наследником. В 2009 году молодой человек окончил киноакадемию в Нью-Йорке. Сейчас ему 28 лет и в свои годы он успел сняться в нескольких фильмах, а также стать известным в качестве музыканта. В 2017 году певец сыграл свадьбу с моделью Алёной Красновой.

Младший сын композитора Артемий Пресняков появился на свет в браке с Натальей Подольской. Летом мальчику исполнится 5 лет. В день своего 52-летия артист получает поздравления от родных, друзей, коллег и поклонников. Многие уже успели обратиться к нему посредством комментариев в Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:18

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