В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тысячи человек





За последние сутки в России выявили 270 новых случаев заболевания. Таким образом, по состоянию на 29 марта в стране имеется более 1,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Наибольшая часть заболевших находится в Москве. Не так давно Сергей Собянин подтвердил, что столица перешла в новую стадию пандемии, в связи с чем он рекомендовал гражданам не выходить из дома без необходимости.Некоторые пациенты с легкой формой недуга лечатся дома, поэтому Собянин пообещал проконтролировать соблюдение ими карантина.