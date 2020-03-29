В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тысячи человек
Число пациентов с диагностированным коронавирусом в России превысило 1,5 тысячи человек. Такие данные следуют из доклада оперштаба по противодействию распространению COVID-19.
За последние сутки в России выявили 270 новых случаев заболевания. Таким образом, по состоянию на 29 марта в стране имеется более 1,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Наибольшая часть заболевших находится в Москве. Не так давно Сергей Собянин подтвердил, что столица перешла в новую стадию пандемии, в связи с чем он рекомендовал гражданам не выходить из дома без необходимости.
Некоторые пациенты с легкой формой недуга лечатся дома, поэтому Собянин пообещал проконтролировать соблюдение ими карантина.
За последние сутки в России выявили 270 новых случаев заболевания. Таким образом, по состоянию на 29 марта в стране имеется более 1,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Наибольшая часть заболевших находится в Москве. Не так давно Сергей Собянин подтвердил, что столица перешла в новую стадию пандемии, в связи с чем он рекомендовал гражданам не выходить из дома без необходимости.
Некоторые пациенты с легкой формой недуга лечатся дома, поэтому Собянин пообещал проконтролировать соблюдение ими карантина.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:05