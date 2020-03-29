АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тысячи человек

Число пациентов с диагностированным коронавирусом в России превысило 1,5 тысячи человек. Такие данные следуют из доклада оперштаба по противодействию распространению COVID-19.
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тысячи человек

За последние сутки в России выявили 270 новых случаев заболевания. Таким образом, по состоянию на 29 марта в стране имеется более 1,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Наибольшая часть заболевших находится в Москве. Не так давно Сергей Собянин подтвердил, что столица перешла в новую стадию пандемии, в связи с чем он рекомендовал гражданам не выходить из дома без необходимости.

Некоторые пациенты с легкой формой недуга лечатся дома, поэтому Собянин пообещал проконтролировать соблюдение ими карантина.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Горячие новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Mortal Kombat 11 хотят добавить новых…
Доктор Евгений Комаровский раскрыл последствия пандемии коронавируса для всего…
«Романтические вечера»: Анастасия Волочкова на карантине проводит время с…
Михаил Мишустин возглавил президиум правительства…
Отмечающий 52-летие Владимир Пресняков рассказал о жизни детей от разных…
Историки рассказали о «профессиональной» болезни русских…
Звезду «Дом-2» Алину Галимову пригласил на свидание Роман…
В России число заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тысячи…
Американские диетологи назвали белковую пищу, способную заменить…
Ирина Круг в честь 44-летия рассказала о своей жизни после кончины…
Морские губки могут уничтожить до 94% вирусов из…
Эксперты ВОЗ назвали главные фейки о пандемии…
Астрофизики NASA: Поверхность Плутона может скрывать подземный…
«Вы бессмертная?»: Поклонники осудили Марию Голубкину за решение переждать пандемию коронавируса в…
В Венесуэле палеонтологи нашли останки…
Райан Рейнольдс получит роль рыцаря в экранизации игры Dragon`s…
Медики рассказали об эффективности глицина в борьбе со…
Звезды рассказали о любимых фильмах и сериалах во время…
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал петицию о создании базы НАТО в…
Mazda CX-5 оснастили новыми…
Писатель-фантаст Никита Аверин считает неэтичным писать о…
В Сети опубликованы изображения нового Mercedes-Benz С-класса…
«Что у него на лбу?»: Джиган предстал в молитвенном…
Новый кроссовер Mitsubishi Pajero выпустят в 2021…
Дочь Наталии Гулькиной Яна Мандрик унаследовала от певицы проблемы со щитовидной…
Врач Виктория Савицкая рассказала, в какой последовательности нужно употреблять…
Российские и итальянские ученые разработали технологию для маскировки военной…
В Казахстане начали собирать Chevrolet Damas и…
Просмотреть все новости