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Ирина Круг в честь 44-летия рассказала о своей жизни после кончины супруга

Экс-супруга ушедшей из жизни в 2002 году легенды 90-х празднует 29-го марта свое 44-летие. В честь этого события Ирина Круг рассказала журналистам о своей жизни.
Ирина Круг в честь 44-летия рассказала о своей жизни после кончины супруга

Когда мужа знаменитости убили, ей было 26 лет, а их общему сыну Александру – месяц. В годовщину смерти бывшего избранника Ирина Круг адресовала ему в Instagram трогательную публикацию, отметив, что артист навсегда останется в ее воспоминаниях. После трагических событий друг семейства Владимир Бочаров, в свое время сотрудничавший с Михаилом Владимировичем, предложил певице спеть несколько его композиций, написанных в память о легенде 90-х. Так появилась дебютная пластинка звезды эстрады под названием «Первая осень разлуки». В 2006 году экс-жена барда выпустилась из Тверского государственного университета и стала лауреатом церемонии «Шансон года».

В 2006 году исполнительница вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, которому в 2013 году подарила сына Андрея. За свою карьеру Ирина Круг выпустила 9 сольных альбомов и 6 дуэтных сборников. Сейчас она до сих пор занимается творчеством. Как отметили СМИ, певица продолжает радовать фанатов своей внешностью, демонстрируя отличный вкус и стройную фигуру.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:52

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