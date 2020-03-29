Ирина Круг в честь 44-летия рассказала о своей жизни после кончины супруга





Когда мужа знаменитости убили, ей было 26 лет, а их общему сыну Александру – месяц. В годовщину смерти бывшего избранника Ирина Круг адресовала ему в Instagram трогательную публикацию, отметив, что артист навсегда останется в ее воспоминаниях. После трагических событий друг семейства Владимир Бочаров, в свое время сотрудничавший с Михаилом Владимировичем, предложил певице спеть несколько его композиций, написанных в память о легенде 90-х. Так появилась дебютная пластинка звезды эстрады под названием «Первая осень разлуки». В 2006 году экс-жена барда выпустилась из Тверского государственного университета и стала лауреатом церемонии «Шансон года».В 2006 году исполнительница вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, которому в 2013 году подарила сына Андрея. За свою карьеру Ирина Круг выпустила 9 сольных альбомов и 6 дуэтных сборников. Сейчас она до сих пор занимается творчеством. Как отметили СМИ, певица продолжает радовать фанатов своей внешностью, демонстрируя отличный вкус и стройную фигуру.