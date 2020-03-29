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Морские губки могут уничтожить до 94% вирусов из воды

Нидерландским учёным удалось выяснить, что морские губки могут уничтожить до 94% вирусов из воды. В ходе эксперимента в жидкость помещали разные инфекционные агенты, однако эффект оставался неизменным, передаёт Nature Scientific Reports.

Как выяснилось, разнообразные виды морских животных способны поглощать вирусы для получения кислорода и еды, а наибольшую результативность в этом деле показывают губки. По словам морского биолога Дженнифер Уэлш, когда происходит заражение клетки, они используют своего хозяина, чтобы создать новые инфекционные агенты. Тем не менее удалось обнаружить, что многие части вируса в итоге попадают в тело морских животных, для которых являются пищей.

К примеру, японская устрица фильтрует морскую воду, чтобы извлечь кислород и еду – водоросли и бактерии. Наряду с этим в неё попадает и вирус. В ходе исследования моллюски уничтожили 12% инфекционных агентов. Эксперименты показали, что губки, крабы и сердцевидки фильтруют вирусы эффективнее всего. В частности, у морских губок получилось сократить их на 94% за три часа.

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Наука / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:40

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