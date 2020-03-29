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Эксперты ВОЗ назвали главные фейки о пандемии коронавируса

Вокруг реальной пандемии коронавируса в Сети появилась масса фейковых угроз и ошибочных мнений, касающихся лечения болезни. Подборку актуальных сейчас мифов собрали в ВОЗ, а также опровергли каждый из них.
Эксперты ВОЗ назвали главные фейки о пандемии коронавируса

Первый миф касается температуры, при которой якобы COVID-19 исчезает самостоятельно. В ВОЗ напоминают, что вирус передается от человека к человеку и обитает в организме, где живет в комфортных условиях. Граждан вводит в заблуждение также распространенное ошибочное мнение о том, что нужно принимать горячие ванны или ледяные обливания, чтобы уничтожить коронавирус. Медики отмечают, что новая болезнь не передается через комариный укус, поскольку является респираторной инфекцией. Ее можно подхватить, когда больной человек чихает или кашляет. Врачи напоминают, что руки нужно держать в чистоте только с помощью регулярного мытья с мылом или обработки антисептиками. При этом электросушилки с горячим воздухом и ультрафиолетовые лампы не помогают в этом вопросе. Эксперты не рекомендуют распылять спирт или хлор по телу, поскольку это может повлечь повреждение слизистых оболочек.

Вакцины против пневмококков и гемофильного гриппа не обеспечивают защиту от коронавируса. От него не может защитить также регулярное промывание носа солевым раствором. В список бесполезных практик входят поедание чеснока и постоянное употребление воды. Антибиотиками следует пользоваться исключительно по назначению врача, поскольку они не лечат вирусы. В ВОЗ подчеркивают, что в мире еще не разработаны эффективные препараты для избавления от COVID-19. Медики советуют укреплять иммунитет, соблюдать правила гигиены и избегать лишних контактов с людьми.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:32

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