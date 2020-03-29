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Астрофизики NASA: Поверхность Плутона может скрывать подземный океан

Новый анализ изображений Плутона показал, что поверхность карликовой планеты может скрывать подземный океан. Астрофизики NASA утверждают, что такие водоемы могут быть обычным явлением в Солнечной системе.

Изображения, предоставленные космической миссией NASA "Новые горизонты", показывают, что у Плутона появился подземный океан вскоре после того, как карликовая планета образовалась 4,5 миллиарда лет назад. Новое открытие включает в себя информацию, что этот водоем может окружать скалистое ядро ​​и взаимодействовать с ним, в то время как газоизолирующий слой, вероятно, охраняет его от замерзания. И нечто подобное может происходить под поверхностями холодных миров в других звездных системах. До недавнего времени ученые не могли ответить на вопрос, почему океан Плутона остается замерзшим.

Новое исследование, проведенное Университетом Хоккайдо в Японии, предлагает возможное объяснение. Астрофизики выдвинули гипотезу о том, что изолирующий слой "газовых гидратов" - подобных льду твердых частиц, состоящих из газов, захваченных в "клетках" молекулярной воды - может быть ответственным за нынешнее положение под замерзшей оболочкой Плутона. Вышеупомянутым газом может быть метан из-за его отсутствия в атмосфере карликовой планеты. Компьютерные симуляции подтвердили, что вода замерзла несколько миллиардов лет тому назад и сохраняется по сей день. Она охлаждает поверхность Плутона, что помогает поддерживать наблюдения за изменениями в толщине ледяных отложений.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:25

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