Астрофизики NASA: Поверхность Плутона может скрывать подземный океан





Изображения, предоставленные космической миссией NASA "Новые горизонты", показывают, что у Плутона появился подземный океан вскоре после того, как карликовая планета образовалась 4,5 миллиарда лет назад. Новое открытие включает в себя информацию, что этот водоем может окружать скалистое ядро ​​и взаимодействовать с ним, в то время как газоизолирующий слой, вероятно, охраняет его от замерзания. И нечто подобное может происходить под поверхностями холодных миров в других звездных системах. До недавнего времени ученые не могли ответить на вопрос, почему океан Плутона остается замерзшим.Новое исследование, проведенное Университетом Хоккайдо в Японии, предлагает возможное объяснение. Астрофизики выдвинули гипотезу о том, что изолирующий слой "газовых гидратов" - подобных льду твердых частиц, состоящих из газов, захваченных в "клетках" молекулярной воды - может быть ответственным за нынешнее положение под замерзшей оболочкой Плутона. Вышеупомянутым газом может быть метан из-за его отсутствия в атмосфере карликовой планеты. Компьютерные симуляции подтвердили, что вода замерзла несколько миллиардов лет тому назад и сохраняется по сей день. Она охлаждает поверхность Плутона, что помогает поддерживать наблюдения за изменениями в толщине ледяных отложений.