«Вы бессмертная?»: Поклонники осудили Марию Голубкину за решение переждать пандемию коронавируса в Норвегии





Знаменитость часто общается с подписчиками и регулярно размещает на своей странице различные сюжеты, обсуждая с ними последние новости. Во время одной из таких бесед Мария Голубкина заявила, что собирается уехать в Норвегию, чтобы пожить там, пока не утихнет пандемия. Тем не менее фолловеры не поняли, чем обосновано решение артистки, и принялись ее критиковать. Даже коллега по творческому цеху Эвелина Блёданс поинтересовалась у звезды кино, уехала ли она за границу. Беспокойство поклонников можно понять, так как на территории страны, куда собрался их кумир, количество больных коронавирусом больше, чем в России. Также авиасообщения между государствами приостановлены с 27-го марта.Позже выяснилось, что актриса просто пошутила, о чем догадались только самые внимательные юзеры. Во время эфира за Голубкиной был виден гостиничный комплекс, расположенный под Рязанью. Это место называют «маленькой Норвегией». Тем не менее некоторым поклонникам юмор не понравился, из-за чего они покинули трансляцию.