В Венесуэле палеонтологи нашли останки черепахи-гиганта





Ученые обнаружили доказательства существования Stupendemys geographicus в 1976 году. Известно, что эта черепаха обитала на севере современной Южной Америки во времена миоцена, который наблюдался между 23 и 5 млн лет назад. Это животное отличается большими размерами, в частности, длина достигала 2,4 метров, а вес 1145 кг. Не так давно в пределах Венесуэлы выявлены останки указанного древнего существа, благодаря которым удалось узнать, что на передней части панциря у самца имеются два рогообразных выроста. Исследователи предположили, что рацион животного состоял из моллюсков и членистоногих, а на него чаще вели охоту кайманы. В панцире найден обломок зуба крокодила.Stupendemys geographicus в сто раз превышает размеры своего ближайшего родственника Podocnemis unifilis. Dermochelys coriacea, считающаяся крупнейшей из ныне живущих, вдвое меньше своего гигантского сородича.