Райан Рейнольдс получит роль рыцаря в экранизации игры Dragon`s Lair
Веб-платформа Netflix недавно заявила о начале съемок Dragon`s Lair по мотивам классической видеоигры. Райан Рейнольдс может получить роль рыцаря в этой экранизации.
Райан Рейнольдс ведет переговоры c Netflix, чтобы сыграть главную роль и выступить в качестве продюсера для адаптации «Логова Дракона». об этом сообщает издание «Слово и Дело». Фильм будет основан на видеоигре 1980-х годов от аниматора Дональда Блута и компании Cinematronics. Как и в игре, рыцарь Дирк отправится на поиск принцессы Дафны, которую должен спасти от вышеупомянутого монстра. Дэн и Кевин Хейгман, чьи работы включают «Лего. Фильм» и «Страшные истории для рассказа в темноте», станут авторами сценария.
Dragon`s Lair была первоначально выпущена для аркадных автоматов в 1983 году с использованием технологии лазерного диска и предлагала превосходную графику с анимацией, которая достигала качества проектов от Disney. Для большинства русскоязычных зрителей тайтл стал известен благодаря телесериалу «Очень странные дела», в котором был показан фрагмент геймплея. Экранизацию пытались воплотить в жизнь почти 40 лет: первая попытка Алана Дин Фостера в конечном итоге провалилась из-за низкого интереса со стороны голливудских студий.
Райан Рейнольдс ведет переговоры c Netflix, чтобы сыграть главную роль и выступить в качестве продюсера для адаптации «Логова Дракона». об этом сообщает издание «Слово и Дело». Фильм будет основан на видеоигре 1980-х годов от аниматора Дональда Блута и компании Cinematronics. Как и в игре, рыцарь Дирк отправится на поиск принцессы Дафны, которую должен спасти от вышеупомянутого монстра. Дэн и Кевин Хейгман, чьи работы включают «Лего. Фильм» и «Страшные истории для рассказа в темноте», станут авторами сценария.
Dragon`s Lair была первоначально выпущена для аркадных автоматов в 1983 году с использованием технологии лазерного диска и предлагала превосходную графику с анимацией, которая достигала качества проектов от Disney. Для большинства русскоязычных зрителей тайтл стал известен благодаря телесериалу «Очень странные дела», в котором был показан фрагмент геймплея. Экранизацию пытались воплотить в жизнь почти 40 лет: первая попытка Алана Дин Фостера в конечном итоге провалилась из-за низкого интереса со стороны голливудских студий.
Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:07