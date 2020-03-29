Медики рассказали об эффективности глицина в борьбе со стрессом





При возникновении данных ситуаций специалисты рекомендуют использовать глицин. В нём содержится аминокислота, являющаяся наиболее простой и стабильной. Препарат участвует в синтезе порфиринов, а также помогает нервным клеткам обмениваться электрохимическими сигналами. Учёные подчеркнули, что средство попадает в человеческий организм вместе с пищей.Как передаёт Indicator.ru, польза глицина для памяти и работы мозга ещё не доказана. Тем не менее специалисты считают, что его эффективность в этом случае более вероятна, чем результативность препарата в борьбе с зависимостью от алкоголя, шизофренией и иными видами серьёзных расстройств.