Звезды рассказали о любимых фильмах и сериалах во время карантина





Наталья Бардо рекомендует фанатам поднять себе настроение за счет просмотра комедий и картин, не связанных с темой депрессии, эпидемии и меланхолии. По словам актрисы, фильмы «Ночная смена» и «Бабушка легкого поведения» являются очень веселыми проектами. Влад Соколовский считает лучшими киноленты «Однажды в Америке», «Аноним» и «Облачный Атлас». Также для хорошего времяпровождения можно уделить время «Правилам съема: метод Хитча» или «Клику: С пультом по жизни». Кроме этого, жизненный тонус способны поднять такие фильмы, как: «Гарри Поттер», «Матрица» и «Властелин колец». Анастасия Стежко рекомендует поклонникам впосмотреть «Изгоя» с Томом Хэнксом, а Жасмин – сериал «Родина». Певица до сих пор не видела нашумевших «Паразитов», поэтому планирует уделить время и этой картине.Валентина Рубцова не так давно открыла для себя сериал «Домашний арест», а еще она советует всем желающим посмотреть проекты «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу». Упомянула актриса и оскароносные ленты «Однажды в Голливуде» и «Джуди». Звезда «Саши-Тани» часто пересматривает комедию «Задержка в развитии» и фильм «Мосты округа Мэдисон».Многие представители шоу-бизнеса во время карантина находят источник вдохновения в музыке. Рубцова слушает группы «Любэ», «Гостья из будущего», Высоцкого, Матвиенко. Соколовскому понравился новый альбом рэпера The Weeknd, а Жасмин предпочитает классику или быстрые треки для игр с детьми.