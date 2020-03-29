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Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

В Госдуме прокомментировали создание украинской петиции с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе на Азовском море. Депутат Андрей Козенко убежден, что на такого родя заявления нет нужды обращать внимание.

Сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы НАТО для постоянной дислокации флота в Мариуполе уже проводится на официальном портале представительства президента Украины Владимира Зеленского. Автор запроса отмечает, что данное решение необходимо в условиях некорректного поведения “страны-агрессора России”. В Госдуме считают данную идею спровоцированной “эпидемией национализма”, поэтому Андрей Козенко не советует в ближайшее время рассчитывать на адекватность страны-соседки. Депутат напомнил, что ЕС получает поддержку от России в связи с ситуацией с коронавирусом, поэтому европейские государства признают ее миротворцем. Он считает, что вскоре Украина перестанет получать помощь от Евросоюза в связи с разногласиями по идеологии и нехватки финансирования в условиях кризиса.

Соответствующая петиция была размещена 27 марта, а на данный момент ее подписали почти 400 человек. Чтобы запрос попал на рассмотрение к президенту страны, ему следует набрать минимум 25 тысяч голосов, а до закрытия сроков осталось три месяца.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:50

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