Mazda CX-5 оснастили новыми технологиями





Mazda решилась на еще один умеренный пересмотр CX-5 для 2020 года, который отразился на настройках эффективности бензинового варианта. Автомобиль теперь использует технологию деактивации цилиндров для двигателя Skyactiv-G мощностью 163 л.с., хоть он и присутствует лишь в версии с механической коробкой передач. Утверждается, что новая система, которая отключает два цилиндра при небольших нагрузках дроссельной заслонки для снижения расхода топлива, обеспечивает сокращение выбросов CO2 на 8% в цикле WLTP.Другие обновления включают в себя навигационный дисплей для информационно-развлекательного центра, а также дополнительную звукоизоляцию в отделке салона. В прошлом году транспортное средство тоже подвергли значительным переменам. Комплектация получила новые компоненты подвески и стабилизаторы поперечной устойчивости, а также систему управления G-Vectoring Mazda для повышения стабильности на высокой скорости. Доступный для заказа от 1 апреля 2020 CX-5 продается по цене от 33,6 тысяч долларов до 48,6 тысяч долларов.