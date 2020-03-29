В Сети опубликованы изображения нового Mercedes-Benz С-класса W206
Недавно в Сети появились "шпионские" фотоснимки новой модели седана Mercedes-Benz С-класса W206, тестируемого в настоящее время немецким автопроизводителем на дорогах Европы. На основании указанных кадров эксперты портала "Колеса.ru" презентовали свое видение готовящегося к выпуску автомобиля.
Началом выпуска седанов серии W205 является 2014 год, а уже спустя четыре года данный тип автомобилей был модернизирован. Инсайдерские фотоснимки демонстрируют, что новому поколению будут присущи привычные пропорции, однако визуальный вид спереди и сзади изменится. В частности, на передней части разработчики разместили фонари, на которых присутствуют L-образные светодиодные ходовые огни, и скорректированную радиаторную решетку, соответствующую стилистике других моделей бренда. Внешне некоторые детали напоминают экземпляры Е-класса, представленные в начале марта текущего года. Боковые части автомашины упростятся за счет отсутствия подштамповки под ручками дверей. Определенное сходство с моделями Е-класса будет наблюдаться и на задней части автомобиля.
Сообщается также, что основой С-класса следующего поколения станет более совершенная платформа. Новому Mercedes-Benz будут присущи разнообразные вариации турбодвигателей дизельного типа и на традиционном бензине. Тем не менее, точная дата презентации новой модели пока не озвучивалась.
Началом выпуска седанов серии W205 является 2014 год, а уже спустя четыре года данный тип автомобилей был модернизирован. Инсайдерские фотоснимки демонстрируют, что новому поколению будут присущи привычные пропорции, однако визуальный вид спереди и сзади изменится. В частности, на передней части разработчики разместили фонари, на которых присутствуют L-образные светодиодные ходовые огни, и скорректированную радиаторную решетку, соответствующую стилистике других моделей бренда. Внешне некоторые детали напоминают экземпляры Е-класса, представленные в начале марта текущего года. Боковые части автомашины упростятся за счет отсутствия подштамповки под ручками дверей. Определенное сходство с моделями Е-класса будет наблюдаться и на задней части автомобиля.
Сообщается также, что основой С-класса следующего поколения станет более совершенная платформа. Новому Mercedes-Benz будут присущи разнообразные вариации турбодвигателей дизельного типа и на традиционном бензине. Тем не менее, точная дата презентации новой модели пока не озвучивалась.