АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В Сети опубликованы изображения нового Mercedes-Benz С-класса W206

Недавно в Сети появились "шпионские" фотоснимки новой модели седана Mercedes-Benz С-класса W206, тестируемого в настоящее время немецким автопроизводителем на дорогах Европы. На основании указанных кадров эксперты портала "Колеса.ru" презентовали свое видение готовящегося к выпуску автомобиля.
В Сети опубликованы изображения нового Mercedes-Benz С-класса W206

Началом выпуска седанов серии W205 является 2014 год, а уже спустя четыре года данный тип автомобилей был модернизирован. Инсайдерские фотоснимки демонстрируют, что новому поколению будут присущи привычные пропорции, однако визуальный вид спереди и сзади изменится. В частности, на передней части разработчики разместили фонари, на которых присутствуют L-образные светодиодные ходовые огни, и скорректированную радиаторную решетку, соответствующую стилистике других моделей бренда. Внешне некоторые детали напоминают экземпляры Е-класса, представленные в начале марта текущего года. Боковые части автомашины упростятся за счет отсутствия подштамповки под ручками дверей. Определенное сходство с моделями Е-класса будет наблюдаться и на задней части автомобиля.

Сообщается также, что основой С-класса следующего поколения станет более совершенная платформа. Новому Mercedes-Benz будут присущи разнообразные вариации турбодвигателей дизельного типа и на традиционном бензине. Тем не менее, точная дата презентации новой модели пока не озвучивалась.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Вы бессмертная?»: Поклонники осудили Марию Голубкину за решение переждать пандемию коронавируса в…
В Венесуэле палеонтологи нашли останки…
Райан Рейнольдс получит роль рыцаря в экранизации игры Dragon`s…
Медики рассказали об эффективности глицина в борьбе со…
Звезды рассказали о любимых фильмах и сериалах во время…
Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал петицию о создании базы НАТО в…
Mazda CX-5 оснастили новыми…
Писатель-фантаст Никита Аверин считает неэтичным писать о…
В Сети опубликованы изображения нового Mercedes-Benz С-класса…
«Что у него на лбу?»: Джиган предстал в молитвенном…
Новый кроссовер Mitsubishi Pajero выпустят в 2021…
Дочь Наталии Гулькиной Яна Мандрик унаследовала от певицы проблемы со щитовидной…
Врач Виктория Савицкая рассказала, в какой последовательности нужно употреблять…
Российские и итальянские ученые разработали технологию для маскировки военной…
В Казахстане начали собирать Chevrolet Damas и…
Биолог из США Анна Баранова одобрила российский препарат от…
Александр Гудков в прямом эфире с Настей Ивлеевой признался, что “в школе пил только…
Химик Джеймс Оргилл заморозил электричество с помощью азота и…
Игорь Николаев во время госпитализации рассказал о планах на…
Россияне начали массово скупать алкогольные…
Диетологи рассказали о пользе перловой каши для здоровья…
Toyota разработает автомобиль, который сможет совершать покупки в…
Отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше Хилари…
Компания Midea создала робот-пылесос VCR15 со встроенным…
«Instagram вводит в заблуждение»: Альбина Джанабаева рассказала об отношении к…
Компания Geely планирует возродить бренд…
Анна Седокова раскрыла секрет семейного счастья во время…
Летние Олимпийские игры пройдут в июле 2021…
Просмотреть все новости