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Писатель-фантаст Никита Аверин считает неэтичным писать о коронавирусе

Никита Аверин выразил мнение, что в настоящее время писать относительно коронавируса по меньшей мере неэтично, поскольку погибают люди. Отечественный фантаст отметил, что некоторые его коллеги уже пытаются заработать деньги на этой теме.

В рамках беседы с журналистами Nation News Никита Аверин отметил, что не считает ситуацию с коронавирусом поводом для выпуска книги. У него нет такого желания, но он уже замечал много романов, которые были опубликованы совсем недавно. Авторы таких романов пытаются ухватить “кусочек популярности”, пока идет карантин, что писатель считает не совсем этичным. Автор “Метро 2033: Крым”, а также “Хроноса” и “Невского Дозора” напомнил, что пандемия на данный момент остается в острой фазе, поэтому у многих болеют и погибают близкие. Деятель высказал мнение, что даже качественные произведения, подразумевающие гуманитарный посыл, но затрагивающие темы карантина и эпидемии, могут создать негативный фон. Благоприятным временем для издания таких книг он считает несколько лет спустя после произошедшего.

Для писателя важно все переосмыслить и переждать “волну”, чтобы остались только действительно необходимые и "правильные" вещи. В художественном произведении всегда есть риск остаться непонятым, поскольку автор создает реальность через призму собственного восприятия.

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Культура / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:38

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