Дочь Наталии Гулькиной Яна Мандрик унаследовала от певицы проблемы со щитовидной железой





Заболевание получило название тиреоидит – отклонения в работе жизненно важного органа. По словам Наталии Гулькиной, она начала переживать, увидев, что ее стройная наследница стала резко набирать вес., - рассказала экс-солистка группы «Мираж», имея в виду борьбу с лишними килограммами. Артистка добавила, что симптомы появились у ее дочери недавно. Тем не менее певица выразила уверенность в том, что в скором времени 20-летняя девушка придет в норму. Если никаких изменений не случиться, она красива и так, высказалась знаменитость.Некоторое время назад Яна Мандрик бросила педагогический вуз, чем расстроила мать. Она училась на лингвиста, однако решила оставить эту затею после столкновения с первыми трудностями при изучении латыни. Сейчас дочь Гулькиной не знает, чем будет заниматься, однако у нее есть хобби – расклеивать вещи бисером.