Дочь Наталии Гулькиной Яна Мандрик унаследовала от певицы проблемы со щитовидной железой
Дочь Наталии Гулькиной комплексует из-за лишних килограммов. Оказалось, Яна Мандрик унаследовала от певицы проблемы со щитовидной железой, о чем она рассказала в студии шоу «Секрет на миллион».
Заболевание получило название тиреоидит – отклонения в работе жизненно важного органа. По словам Наталии Гулькиной, она начала переживать, увидев, что ее стройная наследница стала резко набирать вес. «Сейчас проблемы ее прямо атаковали, но ничего, мы это дело поборем», - рассказала экс-солистка группы «Мираж», имея в виду борьбу с лишними килограммами. Артистка добавила, что симптомы появились у ее дочери недавно. Тем не менее певица выразила уверенность в том, что в скором времени 20-летняя девушка придет в норму. Если никаких изменений не случиться, она красива и так, высказалась знаменитость.
Некоторое время назад Яна Мандрик бросила педагогический вуз, чем расстроила мать. Она училась на лингвиста, однако решила оставить эту затею после столкновения с первыми трудностями при изучении латыни. Сейчас дочь Гулькиной не знает, чем будет заниматься, однако у нее есть хобби – расклеивать вещи бисером.
Заболевание получило название тиреоидит – отклонения в работе жизненно важного органа. По словам Наталии Гулькиной, она начала переживать, увидев, что ее стройная наследница стала резко набирать вес. «Сейчас проблемы ее прямо атаковали, но ничего, мы это дело поборем», - рассказала экс-солистка группы «Мираж», имея в виду борьбу с лишними килограммами. Артистка добавила, что симптомы появились у ее дочери недавно. Тем не менее певица выразила уверенность в том, что в скором времени 20-летняя девушка придет в норму. Если никаких изменений не случиться, она красива и так, высказалась знаменитость.
Некоторое время назад Яна Мандрик бросила педагогический вуз, чем расстроила мать. Она училась на лингвиста, однако решила оставить эту затею после столкновения с первыми трудностями при изучении латыни. Сейчас дочь Гулькиной не знает, чем будет заниматься, однако у нее есть хобби – расклеивать вещи бисером.