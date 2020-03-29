«Что у него на лбу?»: Джиган предстал в молитвенном образе

Некоторое время назад Джиган прилетел из Майами, где проходили четвёртые роды его супруги. Знаменитость решил проигнорировать необходимость соблюдать двухнедельный карантин. Он открыто демонстрирует в Сети вольное поведение во время пандемии коронавируса, а потому многие люди недоумевают, почему ему всё сходит с рук. Рэп-исполнитель принимает гостей дома и сам навещает знакомых. Так, недавно знаменитость встретился с приятелем Гуфом, назвавшим отца четверых детей своим братом от другой матери. Примечательно, что после визита к коллеге музыкант поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта необычным снимком, на котором предстал в молитвенном образе, наложив на себя по иудейским законам тфилин., – подписал фото певец.Публикация озадачила многих пользователей соцсети: «А что у него на лбу и на руках?», «Что происходит с ним?», «Это приспособления для проведения молитвы. Кажется, сейчас такой период, когда любой его пост вызывает негатив». Поклонники рэпера написали сотни комментариев, выразив надежду, что скоро ему станет лучше.