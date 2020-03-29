«Что у него на лбу?»: Джиган предстал в молитвенном образе
Рэп-исполнитель Джиган, продолжающий игнорировать карантин, поделился с поклонниками необычным снимком. На фото он предстал в молитвенном образе, что озадачило многих пользователей Сети.
Некоторое время назад Джиган прилетел из Майами, где проходили четвёртые роды его супруги. Знаменитость решил проигнорировать необходимость соблюдать двухнедельный карантин. Он открыто демонстрирует в Сети вольное поведение во время пандемии коронавируса, а потому многие люди недоумевают, почему ему всё сходит с рук. Рэп-исполнитель принимает гостей дома и сам навещает знакомых. Так, недавно знаменитость встретился с приятелем Гуфом, назвавшим отца четверых детей своим братом от другой матери. Примечательно, что после визита к коллеге музыкант поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта необычным снимком, на котором предстал в молитвенном образе, наложив на себя по иудейским законам тфилин. «Только хорошие вибрации», – подписал фото певец.
Публикация озадачила многих пользователей соцсети: «А что у него на лбу и на руках?», «Что происходит с ним?», «Это приспособления для проведения молитвы. Кажется, сейчас такой период, когда любой его пост вызывает негатив». Поклонники рэпера написали сотни комментариев, выразив надежду, что скоро ему станет лучше.
Некоторое время назад Джиган прилетел из Майами, где проходили четвёртые роды его супруги. Знаменитость решил проигнорировать необходимость соблюдать двухнедельный карантин. Он открыто демонстрирует в Сети вольное поведение во время пандемии коронавируса, а потому многие люди недоумевают, почему ему всё сходит с рук. Рэп-исполнитель принимает гостей дома и сам навещает знакомых. Так, недавно знаменитость встретился с приятелем Гуфом, назвавшим отца четверых детей своим братом от другой матери. Примечательно, что после визита к коллеге музыкант поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта необычным снимком, на котором предстал в молитвенном образе, наложив на себя по иудейским законам тфилин. «Только хорошие вибрации», – подписал фото певец.
Публикация озадачила многих пользователей соцсети: «А что у него на лбу и на руках?», «Что происходит с ним?», «Это приспособления для проведения молитвы. Кажется, сейчас такой период, когда любой его пост вызывает негатив». Поклонники рэпера написали сотни комментариев, выразив надежду, что скоро ему станет лучше.
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 10:24