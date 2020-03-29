Врач Виктория Савицкая рассказала, в какой последовательности нужно употреблять блюда





Салаты, в основном, состоят из свежих овощей, поэтому впитывают желудочный сок. В результате это влияет на дальнейший процесс переваривания мясных блюд. Врач советует начинать обед с бульона или супа, которые усиливают приток крови к органу. Это способствует ускоренному перевариванию пищи и спасает от чувства переедания.При этом Виктория Савицкая советует отказаться в обеденное время от различных каш, макаронных изделий и блюд из картофеля. Речь идет о том, если на столе уже был суп или бульон. Желудок можно перегрузить большим количеством еды, после чего появится чувство тяжести и сонливости. Салаты на обед можно сочетать с рыбой, мясом или морепродуктами.Также эксперт высказала свое мнение по поводу привычки запивать еду водой. По словам врача, когда человек пьет жидкость, то происходит отделение большего количества слюны, поэтому жевать намного комфортнее. Но речь идет о небольшом количестве негазированной минеральной воды, а не о соках, кофе или алкогольных напитках.