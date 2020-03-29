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Российские и итальянские ученые разработали технологию для маскировки военной техники

Объединенным коллективом российских и итальянских ученых недавно была разработана инновационная технология, обеспечивающая маскировку военной техники. Она позволяет более эффективно скрывать военные агрегаты от радаров потенциального противника.

Итогом научной работы стала разработка инновационной "теории невидимости", предполагающей прохождение радарного сигнала сквозь образцы техники, а не его отражение. Именно такая "отражающая" технология применяется традиционно в настоящее время. Сообщается, что разработка ученых, представляющих НИТУ "МИСиС" и НТЦ УП РАН (Российская федерация), а также Политехнический университет (Италия), обеспечивает существенный экономический эффект: в результате её применения на практике расходы на маскировку образцов военной техники могут быть снижены в несколько раз.

Исследователи информируют, что, после соответствующей адаптации новую методику можно будет применить и для маскировки устройств микроэлектроники. Также разработчики анонсируют продолжение своих исследований в данном направлении. Об этом сообщает издание OpticsExpress.

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Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 10:04

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