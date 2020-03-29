Российские и итальянские ученые разработали технологию для маскировки военной техники





Итогом научной работы стала разработка инновационной "теории невидимости", предполагающей прохождение радарного сигнала сквозь образцы техники, а не его отражение. Именно такая "отражающая" технология применяется традиционно в настоящее время. Сообщается, что разработка ученых, представляющих НИТУ "МИСиС" и НТЦ УП РАН (Российская федерация), а также Политехнический университет (Италия), обеспечивает существенный экономический эффект: в результате её применения на практике расходы на маскировку образцов военной техники могут быть снижены в несколько раз.Исследователи информируют, что, после соответствующей адаптации новую методику можно будет применить и для маскировки устройств микроэлектроники. Также разработчики анонсируют продолжение своих исследований в данном направлении. Об этом сообщает издание OpticsExpress.