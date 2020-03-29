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В Казахстане начали собирать Chevrolet Damas и Labo

На Костанайском автозаводе в Казахстане началось производство моделей Chevrolet Damas и Labo. Новые автомобили собирают в рамках проекта ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors».
В Казахстане начали собирать Chevrolet Damas и Labo

Несмотря на общенациональный карантин, в Костанае решили запустить казахстанско-узбекистанскую линию по выпуску моделей Chevrolet. В их число войдут Trailblazer, Malibu, Cobalt, Spark, а также Damas и Labo. Два последних автомобиля будут наиболее доступными представителями этого сегмента в Казахстане, что превратит их в конкурентов Lada Largus, VW Caddy и Peugeot Partner. Первая стадия проекта включает в себя сборку 26 тысяч экземпляров за год.

Стоит отметить, что эти автомобили уже были известны большинству казахстанцев под брендом Daewoo. При этом, до конца 2020 года производитель хочет организовать более тысячи мест для рабочих. Как сообщают в правительстве Республики Казахстан, это имеет особенное значение ввиду перетоков рабочей силы между сегментами рынка. На данный момент предприятие работает в 3 смены с полной загрузкой, что позволяет добиться желаемых объемов производства.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:00

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