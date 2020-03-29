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Биолог из США Анна Баранова одобрила российский препарат от коронавируса

Анна Баранова, биолог из США, одобрила российский препарат, который был создан для лечения коронавируса. По словам профессора Школы системной биологии, лекарство на основе мефлохина, являющееся противомалярийным средством, может быть достаточно эффективно.

Биолог из США Анна Баранова одобрила российский препарат от коронавируса


Этот препарат накануне презентовали представители ФМБА в РФ. В основу новой разработки легло лекарство, которое используют для лечения малярии. Как отметила доктор биологических наук, активное вещество этого препарата является не таким токсичным, как медикаменты хлорохинового ряда. В пример Анна Баранова привела гидроксихлорин, об эффективности которого говорят французские и китайские ученые.

Американский профессор рассказала о том, что эффективность применения мефлохина была доказана на клеточных культурах, которые намеренно заразили коронавирусной инфекцией. Ученым предстоит выяснить, как действует механизм подавления вируса мефлохином.

Согласно данным ВОЗ, за три месяца COVID-19 поразил свыше 616 тысяч человек, которые проживают в разных странах. Зарегистрировано более 29 тысяч летальных случаев, выздороветь удалось 135 тысячам пациентов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:55

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