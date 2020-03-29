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Химик Джеймс Оргилл заморозил электричество с помощью азота и льда

Недавно зарубежный химик-исследователь Джеймс Оргилл опубликовал в Сети оригинальное видео, демонстрирующее поведение электричества в условиях ультранизких температур. Также создатель YouTube канала The Action Lab показал, что происходит с током, пропущенным между электродами в жидком азоте и льде.

В видеоэксперименте, опубликованном в YouTube, его автор поставил своей целью ответить сразу на два вопроса: возможна ли передача искры от одного электрода к другому через лед и способен ли электроток вызвать искру в среде жидкого азота. Примечательно, что температура жидкого азота является очень низкой и составляет -195оС. Опыт показал, что даже при такой ультранизкой температуре жидкость вокруг электродов стали покрывать пузырьки, а мензурка засветилась ярким светом, аналогичным при наполнении её простой водой.

Далее был продемонстрирован эксперимент со льдом. В процессе Оргилл налил в мензурку жидкий азот, а рядом разместил сосуд с водой. Посредством поочередного обмакивания электродов генератора в обе жидкости исследователь сгенерировал образование между ними слоя льда. Включение мини-генератора спровоцировало после этого зажигание искр, горящих в темноте подобно светодиодам.

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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 09:42

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