Химик Джеймс Оргилл заморозил электричество с помощью азота и льда





В видеоэксперименте, опубликованном в YouTube, его автор поставил своей целью ответить сразу на два вопроса: возможна ли передача искры от одного электрода к другому через лед и способен ли электроток вызвать искру в среде жидкого азота. Примечательно, что температура жидкого азота является очень низкой и составляет -195оС. Опыт показал, что даже при такой ультранизкой температуре жидкость вокруг электродов стали покрывать пузырьки, а мензурка засветилась ярким светом, аналогичным при наполнении её простой водой.Далее был продемонстрирован эксперимент со льдом. В процессе Оргилл налил в мензурку жидкий азот, а рядом разместил сосуд с водой. Посредством поочередного обмакивания электродов генератора в обе жидкости исследователь сгенерировал образование между ними слоя льда. Включение мини-генератора спровоцировало после этого зажигание искр, горящих в темноте подобно светодиодам.