Toyota разработает автомобиль, который сможет совершать покупки в магазинах





Японские инженеры из корпорации Toyota работают над концептом, который прозвали «Автономной рабочей лошадкой для покупки товаров для дома». Благодаря технологии автономного управления этот автомобиль будет самостоятельно совершать их в магазинах и привозить к владельцу. В качестве примера разработчики приводят ситуацию, когда водитель забыл купить необходимые продукты, за которыми может вернуться транспортное средство.Наиболее интересной деталью новинки можно назвать возможность использования авто в качестве терминала для транзакций. Это позволит клиенту оплатить товары или услуги, не выходя из дома. Подобные проекты являются очень актуальными во время тотального карантина. Судя по патентам, концепт-кар может работать электрическим, на топливных элементах, а также на обычном топливе. При этом технология распространяется не только на автомобили, но и на водоплавающие средства с самолетами.