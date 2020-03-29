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Россияне начали массово скупать алкогольные напитки

Представители целого ряда поставщиков на российском рынке сообщили информацию о том, что жители Российской Федерации в последние дни стали массово скупать алкогольные напитки. Данные сведения касаются всех разновидностей алкоголя.
Россияне начали массово скупать алкогольные напитки

По сообщению отечественного издание "Ведомости", объемы продаж, которые осуществляет виноторговая компания Alianta Group, в марте текущего года выросли в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Винотеки SimpleWine, в свою очередь, увеличили объем продаваемой продукции своих поставщиков на 10-20%. Компания "Ладога дистрибьюшн" в течение последней недели также реализовала количество спиртных напитков на 20-30% больше по сравнению с первой неделей марта.

Оператор фискальных данных "Платформа ОФД" информирует, что неделя с 16 по 22 марта была отмечена в целом по России увеличением продаж алкогольных напитков на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Данные по Москве еще более внушительные и составляют 30% увеличения. При этом стоимость "среднего чека" в РФ увеличилась на 3% (до 280 рублей), а в российской столице - на 7% (до 385 рублей). К слову, на этой неделе поставщики алкогольных напитков уже начали информировать своих партнеров о повышении цен на импортные товары данной маркетинговой отрасли.

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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 09:30

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