Россияне начали массово скупать алкогольные напитки





По сообщению отечественного издание "Ведомости", объемы продаж, которые осуществляет виноторговая компания Alianta Group, в марте текущего года выросли в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Винотеки SimpleWine, в свою очередь, увеличили объем продаваемой продукции своих поставщиков на 10-20%. Компания "Ладога дистрибьюшн" в течение последней недели также реализовала количество спиртных напитков на 20-30% больше по сравнению с первой неделей марта.Оператор фискальных данных "Платформа ОФД" информирует, что неделя с 16 по 22 марта была отмечена в целом по России увеличением продаж алкогольных напитков на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Данные по Москве еще более внушительные и составляют 30% увеличения. При этом стоимость "среднего чека" в РФ увеличилась на 3% (до 280 рублей), а в российской столице - на 7% (до 385 рублей). К слову, на этой неделе поставщики алкогольных напитков уже начали информировать своих партнеров о повышении цен на импортные товары данной маркетинговой отрасли.