Диетологи рассказали о пользе перловой каши для здоровья человека





Ячмень используется для изготовления хлеба, некоторых напитков и для приготовления блюд. Предыдущие исследования позволили выявить пользу данной крупы, как цельного зерна, которая обеспечивает насыщение организма витаминами, минералами и волокнами. Дополнительные проекты позволили диетологам определить, как ячмень, а в частности перловая каша, влияет на другие стороны здоровья человека. Оказалось, что рацион, богатый цельными злаками, снижает риск возникновения диабета, сердечно-сосудистых недугов, ожирения, рака и других хронических заболеваний.Кроме того, ячмень богат витаминами группы B, включая ниацин, пиридоксин и тиамин, в которых нуждается организм.