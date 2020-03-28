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Наталья Варлей исполнила хит из “Кавказской пленницы” в честь дня рождения Зацепина

Актриса Наталья Варлей исполнила хит из “Кавказской пленницы” в белоснежном костюме. Звезда советского кино поздравила с прошедшим днем рождения Александра Зацепина, которому 10 марта исполнилось 94 года.

Композитор Александр Зацепин стал гостем студии шоу “Привет, Андрей!”, где увиделся с коллегами и рассказал, как поддерживает бодрость духа. В частности, он старается ежедневно делать зарядку и пишет музыку. Наталья Селезнева похвалила его внешний вид, а Наталья Варлей появилась в студии в белоснежном костюме и исполнила для него композицию из фильма “Кавказская пленница”. Зацепин заметил, что теперь она поет эту песню иначе и похвалил ее. Актриса рассказала, как познакомилась с композитором. Это произошло во время съемок, когда она бежала купаться к морю, а Зацепин взял ее за руку и крутанул, впечатлив ее.
Наталья Варлей исполнила хит из “Кавказской пленницы” в честь дня рождения Зацепина

В студии гости были восхищены внешним видом Натальи Варлей, которая в 72 года почти не имеет морщин на лице. В программе также приняла участие Лариса Долина, которая исполнила песню “Всегда быть вместе не могут люди”.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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