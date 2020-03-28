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Тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал выздоровления Льву Лещенко

Юрий Сёмин, тренер ФК «Локомотив», пожелал Льву Лещенко выздоровления. Ранее у популярного российского певца диагностировали коронавирус.
Тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал выздоровления Льву Лещенко

Известный российский артист является болельщиком команды «Динамо», вместе с тем он также член консультативного совета данного московского клуба. Лещенко госпитализировали ранее с подозрением на COVID-19, причём певец находился в реанимационном отделении одной из больниц. В настоящее время 78-летнему любимцу публики стало лучше. В своём Instagram-аккаунте Юрий Cёмин пожелал Льву Лещенко скорейшего выздоровления.

Руководитель ФК «Локомотив» вспомнил песню «День победы», которую исполнял известный артист, и отметил, что она является любимой многими, так как «связана с победами». За короткое время пост наставника футбольного клуба набрал свыше 2,1 тыс отметок «Нравится».

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 22:00

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