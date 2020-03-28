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РФ полностью закроет свои границы из-за коронавируса

Россия в скором времени полностью закроет свои границы из-за коронавируса. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому ограничения введут также и в пунктах перехода в Беларусь.
РФ полностью закроет свои границы из-за коронавируса

Согласно документу, сократится движение для всех видов транспорта, а также возможность пересечения границы пешим порядком. Речь идёт о речных и смешанных пунктах пропуска. Данные меры необходимы с целью недопущения проникновения в страну новой коронавирусной инфекции. Распоряжение главы кабинета министров РФ вступит в силу 30 марта. Вместе с тем открытой останется граница для пересечения определёнными категориями граждан, в том числе дипломатами, членами официальных делегаций различных стран и водителями грузового транспорта. То же относится к капитанам речных судов и машинистам поездов.

Проезд также смогут оформить граждане, которые пересекают границу в связи со смертью близкого родственника. На лиц, проживающих в ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, также распространяются предусмотренные исключения.

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Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:41

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