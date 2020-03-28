РФ полностью закроет свои границы из-за коронавируса





Согласно документу, сократится движение для всех видов транспорта, а также возможность пересечения границы пешим порядком. Речь идёт о речных и смешанных пунктах пропуска. Данные меры необходимы с целью недопущения проникновения в страну новой коронавирусной инфекции. Распоряжение главы кабинета министров РФ вступит в силу 30 марта. Вместе с тем открытой останется граница для пересечения определёнными категориями граждан, в том числе дипломатами, членами официальных делегаций различных стран и водителями грузового транспорта. То же относится к капитанам речных судов и машинистам поездов.Проезд также смогут оформить граждане, которые пересекают границу в связи со смертью близкого родственника. На лиц, проживающих в ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, также распространяются предусмотренные исключения.