«Любимые светлые кудри»: Анна Нетребко выразила желание изменить цвет волос

Анна Нетребко живёт в Вене, где не так давно объявили аварийную ситуацию из-за коронавируса, а потому жители Австрии вынуждены соблюдать карантин. Певице нравится быть дома, поскольку обычно большую часть её времени занимают гастроли. В период самоизоляции звезда оперной сцены решила навести порядок в гардеробной комнате и обновить интерьер. Подписчикам своего Instagram-аккаунта она не устаёт демонстрировать разнообразные блюда, которые ежедневно готовит для семьи – супруга и сына.Исполнительница решила поделиться и архивным снимком. На фото Нетребко запечатлена в Новой Зеландии, на тот момент волосы народной артистки РФ имели более светлый оттенок.– подписала публикацию знаменитость. Пользователи социальной сети, в свой черёд, отметили, что оперная певица выглядит прекрасно в любом образе и пожелали ей и её родным крепкого здоровья.