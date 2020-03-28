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«Любимые светлые кудри»: Анна Нетребко выразила желание изменить цвет волос

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своём микроблоге архивный снимок, на котором её волосы имеют светлый оттенок. Таким образом исполнительница выразила желание вновь изменить имидж.
«Любимые светлые кудри»: Анна Нетребко выразила желание изменить цвет волос

Анна Нетребко живёт в Вене, где не так давно объявили аварийную ситуацию из-за коронавируса, а потому жители Австрии вынуждены соблюдать карантин. Певице нравится быть дома, поскольку обычно большую часть её времени занимают гастроли. В период самоизоляции звезда оперной сцены решила навести порядок в гардеробной комнате и обновить интерьер. Подписчикам своего Instagram-аккаунта она не устаёт демонстрировать разнообразные блюда, которые ежедневно готовит для семьи – супруга и сына.

Исполнительница решила поделиться и архивным снимком. На фото Нетребко запечатлена в Новой Зеландии, на тот момент волосы народной артистки РФ имели более светлый оттенок. «Эх, любимые светлые кудри...вернусь!» – подписала публикацию знаменитость. Пользователи социальной сети, в свой черёд, отметили, что оперная певица выглядит прекрасно в любом образе и пожелали ей и её родным крепкого здоровья.

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Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:52

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