Сергей Лазарев показал, как сын Никита учит разговаривать годовалую сестру

Во время карантина Сергей Лазарев самоизолировался и рад тому, что может провести время со своими детьми. Из-за плотного гастрольного графика ему редко удается бывать дома. Поэтому, артист не переживает из-за отмены концертов в связи с пандемией.Сергею Лазареву удалось запечатлеть, как его 5-летний сын учит разговаривать свою младшую сестру. Никита старательно произносил свое имя и хотел, чтобы годовалая Аня его запомнила, но малышка повторяла только слоги, а не все слово полностью. Когда брат старательно повторял свои уроки, она только громко смеялась. Певец был в восторге от такой сцены и решил поделиться своим счастьем с поклонниками. Артисту не верится, что его дети уже такие взрослые.Знаменитость обратился к своим фолловерам и призвал их оставаться ближайшую неделю дома. Сергей Лазарев попросил поклонников беречь себя и свои семьи.