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Сергей Лазарев показал, как сын Никита учит разговаривать годовалую сестру

Сергей Лазарев порадовал своих поклонников в микроблоге Instagram, показав, как сын Никита учит разговаривать годовалую сестру Анну. Старший брат хотел, чтобы малышка произносила его имя.
Сергей Лазарев показал, как сын Никита учит разговаривать годовалую сестру

Во время карантина Сергей Лазарев самоизолировался и рад тому, что может провести время со своими детьми. Из-за плотного гастрольного графика ему редко удается бывать дома. Поэтому, артист не переживает из-за отмены концертов в связи с пандемией.

Сергею Лазареву удалось запечатлеть, как его 5-летний сын учит разговаривать свою младшую сестру. Никита старательно произносил свое имя и хотел, чтобы годовалая Аня его запомнила, но малышка повторяла только слоги, а не все слово полностью. Когда брат старательно повторял свои уроки, она только громко смеялась. Певец был в восторге от такой сцены и решил поделиться своим счастьем с поклонниками. Артисту не верится, что его дети уже такие взрослые.

Знаменитость обратился к своим фолловерам и призвал их оставаться ближайшую неделю дома. Сергей Лазарев попросил поклонников беречь себя и свои семьи.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:30

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