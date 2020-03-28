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«Я не чувствую себя виноватой»: Дана Борисова не переживает по поводу романа с мужем Алёны Кравец

Алёна Кравец выяснила, что муж изменяет ей с телеведущей и решила разобраться в этой ситуации посредством публикаций в Instagram. Вот только Дана Борисова своей вины в романе с женатым мужчиной не видит.
«Я не чувствую себя виноватой»: Дана Борисова не переживает по поводу романа с мужем Алёны Кравец

Певица записала Stories в своем блоге, где вся в слезах сообщила фолловерам, что обнаружила интимную переписку своего супруга Руслана со светской львицей. Дана Борисова, отвечая коллеге по творческому цеху, заявила, что на ее истерику не стоит обращать никакого внимания. Также знаменитость была удивлена тому, что Кравец рылась в чужом смартфоне. Корреспонденты портала «Телепрограмма» решили связаться с обеими звездами шоу-бизнеса. Как отметила Борисова, она познакомилась с мужем коллеги после одного из телепроектов. Затем ведущая откровенно заявила, что состоит в интимных отношениях с мужчиной и не «чувствует себя виноватой», ведь их брак с Кравец не является идеальным

Как добавила Борисова, она бы не стала лезть в хорошую семью. Ведущая назвала себя свободной женщиной, которая сама выбирает, с кем крутить романы. Кроме этого, телезвезда считает нормальным высылать сюжеты сексуального содержания, что делала в переписке с мужем певицы. Кравец, в свою очередь, сообщила, что сейчас уехала от избранника, поскольку чувствует себя не очень хорошо из-за произошедшего.

Между знаменитостями произошел не первый конфликт, ведь 2 года назад они уже занимались выяснением отношений. По мнению артистки, коллега давно «неровно дышит» к ней.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:21

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