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Медики предупредили, что продолжительные полеты в космос могут привести к потере слуха

Медики заявили, что продолжительные космические полеты чреваты потерей слуха. Пребывающие на борту МКС дольше полугода астронавты чаще страдали от накопления в ухе жидкости.

В среднем на борту МКС эксперты остаются порядка шести месяцев. Новая работа демонстрирует, что длительное пребывание в космосе подвергает человека более значительной вероятности заболевания органа слуха, что грозит развитием глухоты. В частности, такой полет ученые считают сравнимым с выполнением стойки на голове из-за наличия невесомости. Доказано, что в экспедициях астронавты в 9 раз чаще страдают от “выпота сосцевидного отростка”. Его состояние напрямую зависит от внешних условий. В состоянии невесомости к глазам, носу и ушам приливает жидкость, из-за которой страдают воздушные клетки, находящиеся в кости сосцевидного отростка.

На данный момент нет данных об имеющих физиологический характер изменениях носовых пазух, однако полет на МКС связывают с повышением частоты выпадения сосцевидного отростка. Ученые намерены продолжить данные исследования, чтобы определить причину расстройства, которая может скрываться в ряде факторов. Известно, что астронавты, побывавшие на МКС, имеют в 9 раз более высокую вероятность потерять слух. Для снижения рисков исследователи намерены внедрить утяжеления, которые позволят задерживать кровь в ногах или симулировать земную гравитацию.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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