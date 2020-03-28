Диетолог Сьюзан Дир назвала полезные свойства кожуры лимона





Как отметила Сьюзан Дир, концентрация витамина С в кожуре гораздо больше, чем в самом лимоне. Этот цитрусовый выводит шлаки и токсические вещества, защищая организм от различных инфекций. Употребление кожуры помогает устранять действие свободных радикалов, которые способны разрушать клеточные мембраны. Из-за этого в организме накапливается жидкость, что влияет на преждевременное старение тела.Диетолог также рассказала о том, что кожура лимона улучшает работу нервной системы, регулирует функции печени и стимулирует выработку гормонов, устраняет симптомы бессонницы. Цедру применяют в терапии таких болезней как остеопороз и артрит.Относительно внешнего вида, то с помощью лимона можно избавиться от прыщей, улучшить состояние кожи и бороться с бородавками.