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Диетолог Сьюзан Дир назвала полезные свойства кожуры лимона

Сьюзан Дир назвала полезные свойства кожуры лимона, среди которых защита от старения и снижение риска развития онкологических заболеваний молочных желез, кожи и толстой кишки. По словам зарубежного врача, цедра этого кислого фрукта укрепляет иммунитет.

Диетолог Сьюзан Дир назвала полезные свойства кожуры лимона


Как отметила Сьюзан Дир, концентрация витамина С в кожуре гораздо больше, чем в самом лимоне. Этот цитрусовый выводит шлаки и токсические вещества, защищая организм от различных инфекций. Употребление кожуры помогает устранять действие свободных радикалов, которые способны разрушать клеточные мембраны. Из-за этого в организме накапливается жидкость, что влияет на преждевременное старение тела.

Диетолог также рассказала о том, что кожура лимона улучшает работу нервной системы, регулирует функции печени и стимулирует выработку гормонов, устраняет симптомы бессонницы. Цедру применяют в терапии таких болезней как остеопороз и артрит.

Относительно внешнего вида, то с помощью лимона можно избавиться от прыщей, улучшить состояние кожи и бороться с бородавками.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:16

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