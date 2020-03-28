АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Только Китай обладает гиперзвуковым оружием по версии издания Sohu

Медиа-издание Sohu заявляет, что лишь Китай в настоящее время обладает гиперзвуковым оружием. В арсенале Пентагона данный вид вооружения появится не скоро из-за отсутствия соответствующих технологий.
Только Китай обладает гиперзвуковым оружием по версии издания Sohu

Аналитики проанализировали также российские разработки «Кинжал» и «Циркон». Сомнение вызывала информация, что данные ракеты действительно являются гиперзвуковыми. Преобладание КНР в данном сегменте вооружения является существенным, заявляет издание. США в настоящее время испытывает острый дефицит специализированных технологий, крайне необходимых для достижения прогресса в названном сегменте.

Вместе с тем, отмечает Sohu, Российская Федерация также не имеет на вооружении настоящего «гиперзвука». Газета ставит под сомнение способность ракет из РФ достигать необходимой скорости и становиться мощной силой, недосягаемой для современных средств противоракетной обороны.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетолог Сьюзан Дир назвала полезные свойства кожуры…
Только Китай обладает гиперзвуковым оружием по версии издания…
Кирилл Емельянов может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за нападение на медика и…
Жители Казани решили проигнорировать призыв Владимира Путина о…
Стас Пьеха возмущен поведением домработницы бабушки на…
Пользователи MacBook Air жалуются на стирание антибликового покрытия с…
Дочь Игоря Крутого Александра станцевала перед камерой в провокационном…
Власти РФ утвердили список нужных товаров первой необходимости в период…
Певица Лолита о свободе в личной жизни: «Любовнику Мадонны 23 года, и она…
В РФ ученые создали уникальный аппарат для…
«Работа у них тяжелая - рожей торговать»: Максим Галкин раскритиковал жалующихся на усталость…
В Сети раскрыты характеристики нового смартфона Samsung Galaxy…
«Летай, моя девочка»: Лариса Гузеева поздравила дочь Ольгу Бухарову с…
Эксперты предрекают дефицит презервативов в мире и их…
Ученые обнаружили “отпечатки” событий из жизни при изучении “годовых колец”…
Никита Михалков назвал "проститутками" жертв осужденного за сексуальные домогательства Харви…
Ученые: Забывать информацию человеку труднее, чем…
Диетологи назвали правильные варианты завтрака в весенний…
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, какие маски могут защитить человека от…
ФМБА выпустило в России препарат для лечения…
"Гипокситерапия и капельница": Алёна Шишкова проходит курс лечения в…
«Горжусь и поздравляю!»: Группа дочери Леонида Агутина Елизаветы BRUUVY! выпустила первую…
Звезда «Дом-2» Александра Черно отомстила Степану Меньщикову и его…
Боб Дилан спел об убийстве Джона Кеннеди в первой за восемь лет композиции Murder Most…
В Санкт-Петербурге уволят устроившего пьяный дебош сотрудника…
Врач Виктория Савицкая назвала улучшающие работу головного мозга…
Звезда «Дом-2» Венцеслав Венгржановский молит жену о прощении после скандала с беременной на…
Дочь Владимира Винокура общается с родителями во время карантина через…
Просмотреть все новости