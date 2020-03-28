Только Китай обладает гиперзвуковым оружием по версии издания Sohu
Медиа-издание Sohu заявляет, что лишь Китай в настоящее время обладает гиперзвуковым оружием. В арсенале Пентагона данный вид вооружения появится не скоро из-за отсутствия соответствующих технологий.
Аналитики проанализировали также российские разработки «Кинжал» и «Циркон». Сомнение вызывала информация, что данные ракеты действительно являются гиперзвуковыми. Преобладание КНР в данном сегменте вооружения является существенным, заявляет издание. США в настоящее время испытывает острый дефицит специализированных технологий, крайне необходимых для достижения прогресса в названном сегменте.
Вместе с тем, отмечает Sohu, Российская Федерация также не имеет на вооружении настоящего «гиперзвука». Газета ставит под сомнение способность ракет из РФ достигать необходимой скорости и становиться мощной силой, недосягаемой для современных средств противоракетной обороны.
Аналитики проанализировали также российские разработки «Кинжал» и «Циркон». Сомнение вызывала информация, что данные ракеты действительно являются гиперзвуковыми. Преобладание КНР в данном сегменте вооружения является существенным, заявляет издание. США в настоящее время испытывает острый дефицит специализированных технологий, крайне необходимых для достижения прогресса в названном сегменте.
Вместе с тем, отмечает Sohu, Российская Федерация также не имеет на вооружении настоящего «гиперзвука». Газета ставит под сомнение способность ракет из РФ достигать необходимой скорости и становиться мощной силой, недосягаемой для современных средств противоракетной обороны.
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:09