Кирилл Емельянов может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за нападение на медика и полицейского





Недавно звезде ранее популярного сериала «Кадетство» стало плохо, из-за чего он вызвал домой бригаду скорой помощи. Вот только Кириллу Емельянову не понравилось, как сотрудники местной больницы выполняли свои обязанности, в связи с чем он вступил в драку сначала с медиками, а затем с полицейским, который приехал по вызову. Как считает адвокат, артист не отправится за решетку из-за подобного поступка, но может получить 15 суток ареста. При этом знаменитости грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Юрист добавил, что сумма выплаты может быть снижена до 20 тысяч.По мнению соседей Емельянова, за нападение на медика и сотрудника правоохранительных органов его нужно наказать. Как отметила бабушка, проживающая по соседству с актером, ему не помешает легкая «трёпка».