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Кирилл Емельянов может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за нападение на медика и полицейского

Из-за неадекватного поведения Кирилла Емельянова во время приезда медика ему грозит 50 тысяч рублей штрафа. Актер совершил нападение на специалиста и полицейского, о чем сообщили в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Кирилл Емельянов может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за нападение на медика и полицейского

Недавно звезде ранее популярного сериала «Кадетство» стало плохо, из-за чего он вызвал домой бригаду скорой помощи. Вот только Кириллу Емельянову не понравилось, как сотрудники местной больницы выполняли свои обязанности, в связи с чем он вступил в драку сначала с медиками, а затем с полицейским, который приехал по вызову. Как считает адвокат, артист не отправится за решетку из-за подобного поступка, но может получить 15 суток ареста. При этом знаменитости грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Юрист добавил, что сумма выплаты может быть снижена до 20 тысяч.

По мнению соседей Емельянова, за нападение на медика и сотрудника правоохранительных органов его нужно наказать. Как отметила бабушка, проживающая по соседству с актером, ему не помешает легкая «трёпка».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:00

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