Жители Казани решили проигнорировать призыв Владимира Путина о самоизоляции





Как передаёт издание "Лента.ру", в в парке Горького и в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани можно увидеть целые семьи. Магазины, где продают сладости, одежду, сувениры, а также парикмахерские и салоны красоты, открыты для посетителей. Наряду с этим крупные торговые центры в городе всё же закрыты, в них работают лишь гипермаркеты и аптеки.По состоянию на 28 марта в Татарстане зафиксировано 14 заражённых коронавирусом. Все они посещали зарубежные страны. Всего в РФ зарегистрировано 1264 пациентов с этим недугом, сообщает портал Rambler.