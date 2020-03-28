Стас Пьеха возмущен поведением домработницы бабушки на карантине

Знаменитая родственница находится в самоизоляции и ответственно подходит к своему здоровью, но певца возмутило поведение домработницы. Оказывается, женщина ездила в город, чтобы получить на руки пенсию Эдиты Пьехи. Домработнице пришлось несколько часов простоять в очереди в тесном помещении. При этом, у нее не было при себе маски и иных средств защиты. Когда Стас Пьеха узнал о такой ситуации, у него возникло желание поехать в загородный дом и «дать домработнице леща». Артист был готов закрыть сотрудницу в сарае на территории домовладения, чтобы она не контактировала с его пожилой бабушкой.Стас Пьеха обратился к своим фолловерам и призвал их сидеть дома. Также он попросил, чтобы молодое поколение берегло возрастных родственников.