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Стас Пьеха возмущен поведением домработницы бабушки на карантине

В своем микроблоге Instagram Стас Пьеха опубликовал видеообращение к поклонникам, в котором призвал ответственно относиться к своему здоровью и окружающих. 39-летний артист рассказал, что возмущен поведением домработницы своей 82-летней бабушки Эдиты Пьехи во время карантина.

Стас Пьеха возмущен поведением домработницы бабушки на карантине


Знаменитая родственница находится в самоизоляции и ответственно подходит к своему здоровью, но певца возмутило поведение домработницы. Оказывается, женщина ездила в город, чтобы получить на руки пенсию Эдиты Пьехи. Домработнице пришлось несколько часов простоять в очереди в тесном помещении. При этом, у нее не было при себе маски и иных средств защиты. Когда Стас Пьеха узнал о такой ситуации, у него возникло желание поехать в загородный дом и «дать домработнице леща». Артист был готов закрыть сотрудницу в сарае на территории домовладения, чтобы она не контактировала с его пожилой бабушкой.

Стас Пьеха обратился к своим фолловерам и призвал их сидеть дома. Также он попросил, чтобы молодое поколение берегло возрастных родственников.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:40

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